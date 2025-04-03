Магазины задрали цены на куличи в Екатеринбурге: где получится сэкономить. Фото

В Екатеринбурге начали продавать куличи к Пасхе
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине «Магнит» нашлись куличи за 99,99 рубля
В магазине «Магнит» нашлись куличи за 99,99 рубля Фото:

В Екатеринбурге одни из самых дорогих куличей продают в «Ашане» и «Перекрестке». Там за пасхальный хлеб придется заплатить не менее 700 рублей. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы узнать, где при покупке не получится разориться. В 2025 году Христово воскресенье отмечается 20 апреля.

В «Перекрестке» полкило итальянского кулича можно купить за 699,99 рубля — это самое дорогое предложение в магазине. Один из более доступных вариантов обойдется в 279,99 рубля за 300 граммов.

В «Ашане» цены на куличи достигают 2799 рублей, самый дорогой пасхальный хлеб изготовлен в Италии. От того же бренда можно купить куличи за 1999, 1399 и 1299 рублей. Самый дешевый кулич в «Ашане» обойдется в 199 рублей, если учитывать цену без акции.

Самый дешевый кулич нашелся в «Пятерочке», однако стоит отметить, что весит он 100 граммов, а продают его за 64,99 рубля. В остальных случаях цены варьируются от 119,99 до 269,99 рубля. В магазине «Магнит» маленький кулич (120 граммов) стоит 99,99 рубля. За 69,99 рубля предлагают купить кулич в «Монетке».

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В Екатеринбурге одни из самых дорогих куличей продают в «Ашане» и «Перекрестке». Там за пасхальный хлеб придется заплатить не менее 700 рублей. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы узнать, где при покупке не получится разориться. В 2025 году Христово воскресенье отмечается 20 апреля. В «Перекрестке» полкило итальянского кулича можно купить за 699,99 рубля — это самое дорогое предложение в магазине. Один из более доступных вариантов обойдется в 279,99 рубля за 300 граммов. В «Ашане» цены на куличи достигают 2799 рублей, самый дорогой пасхальный хлеб изготовлен в Италии. От того же бренда можно купить куличи за 1999, 1399 и 1299 рублей. Самый дешевый кулич в «Ашане» обойдется в 199 рублей, если учитывать цену без акции. Самый дешевый кулич нашелся в «Пятерочке», однако стоит отметить, что весит он 100 граммов, а продают его за 64,99 рубля. В остальных случаях цены варьируются от 119,99 до 269,99 рубля. В магазине «Магнит» маленький кулич (120 граммов) стоит 99,99 рубля. За 69,99 рубля предлагают купить кулич в «Монетке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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