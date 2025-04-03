В Курганской области у пьяных водителей конфисковали 20 автомобилей

С начала 2025 года в Курганской области по решению суда конфискованы 20 автомобилей у водителей, повторно попавшихся за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.
«C начала года в регионе по решению суда конфискованы двадцать автомобилей, водители которых привлечены к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Автомобили официально переданы в доход государства. Их владельцы уже были наказаны за пьяную езду, но вновь нарушили закон. Теперь, помимо обязательных работ и лишения прав, они остались и без машин», — говорится в сообщении ведомства.
Так, суд приговорил двух курганцев 1974 и 1975 годов рождения, управлявших Toyota Yaris и Lifan, к 240 часам обязательных работ, двухлетнему лишению прав и конфискации авто. Все транспортные средства переданы Росимуществу для последующей продажи.
Госавтоинспекция напоминает, что за повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы и конфискацию имущества. В ведомстве призвали водителей не рисковать жизнью и соблюдать закон.
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