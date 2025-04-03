Метеорологи рассказали, когда уровень воды в Ишиме дойдет до критической отметки

В Тюменской области река Ишим в Ильинке дойдет до критической отметки 7-9 апреля. Такой прогноз представлен на сайте Росгидромета. По данным на 3 апреля, уровень воды в Ишиме составляет 724 сантиметра.
«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ 7-9 апреля», — указано на сайте метеосервиса.
Ранее URA.RU писало, что высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Иртыш и Тобол. Предполагается, что паводок в этом году достигнет рекордных значений 2024-го года. В Ишиме уровень воды за день вырос на 72 см.
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