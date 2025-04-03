Метеорологи рассказали, когда уровень воды в Ишиме дойдет до критической отметки

В Тюменской области уровень воды в Ишиме дойдет до опасной отметки 7-9 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным на 3 апреля, уровень воды в Ишиме составляет 724 сантиметра
По данным на 3 апреля, уровень воды в Ишиме составляет 724 сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области река Ишим в Ильинке дойдет до критической отметки 7-9 апреля. Такой прогноз представлен на сайте Росгидромета. По данным на 3 апреля, уровень воды в Ишиме составляет 724 сантиметра.

«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ 7-9 апреля», — указано на сайте метеосервиса.

Ранее URA.RU писало, что высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Иртыш и Тобол. Предполагается, что паводок в этом году достигнет рекордных значений 2024-го года. В Ишиме уровень воды за день вырос на 72 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области река Ишим в Ильинке дойдет до критической отметки 7-9 апреля. Такой прогноз представлен на сайте Росгидромета. По данным на 3 апреля, уровень воды в Ишиме составляет 724 сантиметра. «Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ 7-9 апреля», — указано на сайте метеосервиса. Ранее URA.RU писало, что высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Иртыш и Тобол. Предполагается, что паводок в этом году достигнет рекордных значений 2024-го года. В Ишиме уровень воды за день вырос на 72 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...