Уволенный из Госдумы за прогулы депутат жалуется в Верховный суд

Госдума приняла решение о лишении депутата из партии ЛДПР Юрия Напсо полномочий за его отсутствие в парламенте более 200 дней без уважительной причины. В ответ на это депутат обратился в Верховный суд, пытаясь обжаловать решение.
«Изначально была дана неверная информация [главой комиссии Госдумы по регламенту] Виктором Пинским и из-за этого все так пошло. <...> Если депутатам скажут, что кто-то 200 дней прогулял, конечно депутаты так проголосуют», — прокомментировал ситуацию сам Напсо. Его слова приводит РБК. По итогу лишенный мандата депутат заявил, что решение о его отстранении было поспешным и в связи с этим он обратился в Верховный суд.
Помимо обжалования решения комиссии по регламенту, Напсо планирует подать второй иск для оспаривания самого голосования в Госдуме. Он утверждает, что фактически находился на больничном лечении, оформил все соответствующие документы и отсутствовал без уважительной причины всего шесть дней.
Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо 3 апреля. Депутаты определили, что тот отсутствовал на думских заседаниях более 200 раз. При этом сам Напсо в настоящее время почти не живет в России, отдавая предпочтение ОАЭ.
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