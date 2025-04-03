В Перми нашли похищенного «Мишку с посикунчиком». Арт-объект украли с городской набережной двое неизвестных — мужчина и женщина.
«Пермяки очень переживали за судьбу скульптуры. Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции его удалось вернуть. В ближайшее время он вновь займет свое прежнее место. Призываю всех жителей бережно относиться к городским скульптурам. Именно такие уникальные арт-объекты делают наш город особенным и уютным», — написал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Ранее URA.RU сообщало о том, что арт-объект похитили еще в конце марта. Вандалов отследили по камерам.
«Мишка с посикунчиком» является одной из 10 аналогичных скульптур, расположенных на набережной. Композицию установили весной 2024 года. Каждый из медведей посвящен одной из отраслей, которыми славится краевая столица, включая, балет, двигателестроение, спорт, радио и посикунчики.
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