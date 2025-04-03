В Перми нашли похищенного «Мишку с посикунчиком». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скоро его вернут на прежнее место
Скоро его вернут на прежнее место Фото:

В Перми нашли похищенного «Мишку с посикунчиком». Арт-объект украли с городской набережной двое неизвестных — мужчина и женщина. 

«Пермяки очень переживали за судьбу скульптуры. Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции его удалось вернуть. В ближайшее время он вновь займет свое прежнее место. Призываю всех жителей бережно относиться к городским скульптурам. Именно такие уникальные арт-объекты делают наш город особенным и уютным», — написал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что арт-объект похитили еще в конце марта. Вандалов отследили по камерам. 

«Мишка с посикунчиком» является одной из 10 аналогичных скульптур, расположенных на набережной. Композицию установили весной 2024 года. Каждый из медведей посвящен одной из отраслей, которыми славится краевая столица, включая, балет, двигателестроение, спорт, радио и посикунчики.

Какое наказание за кражу грозит мужчине и женщине - пока неизвестно
Какое наказание за кражу грозит мужчине и женщине - пока неизвестно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми нашли похищенного «Мишку с посикунчиком». Арт-объект украли с городской набережной двое неизвестных — мужчина и женщина.  «Пермяки очень переживали за судьбу скульптуры. Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции его удалось вернуть. В ближайшее время он вновь займет свое прежнее место. Призываю всех жителей бережно относиться к городским скульптурам. Именно такие уникальные арт-объекты делают наш город особенным и уютным», — написал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.  Ранее URA.RU сообщало о том, что арт-объект похитили еще в конце марта. Вандалов отследили по камерам.  «Мишка с посикунчиком» является одной из 10 аналогичных скульптур, расположенных на набережной. Композицию установили весной 2024 года. Каждый из медведей посвящен одной из отраслей, которыми славится краевая столица, включая, балет, двигателестроение, спорт, радио и посикунчики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...