Министр Фальков обсудил с губернатором ХМАО Кухаруком подготовку нефтяников

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретились в Когалыме, чтобы обсудить подготовку специалистов для нефтяной отрасли и улучшение работы вузов. Об этом Кухарук рассказал в своем telegram-канале.
«Для развития сферы образования стремимся создать в регионе необходимые условия. На прошлой неделе Думой Югры принято решение о снижении в течение трех лет суммы налога на 50% в отношении недвижимого имущества вузов региона, введенного в эксплуатацию после 1 января 2023 года», — сообщил Кухарук. Фальков отметил, что сотрудничество с другими регионами и развитие инфраструктуры Югры поможет улучшить образование и связь между предприятиями и университетами.
Кухарук рассказал о проекте региона по непрерывной подготовке кадров для нефтегазовой отрасли по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие», которая позволяет выпускать сильных специалистов. Он также поделился планами по созданию новой модели подготовки кадров на базе «ЮНИТИ-ПАРК» в Сургуте, где будут готовить кадры для сфер энергетики, здравоохранения и инженерных технологий.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук активно работает над экономическим развитием региона, стремясь увеличить вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт и создать комфортные условия для жизни. В рамках этой стратегии, наряду с экономическими инициативами, особое внимание уделяется развитию образовательной сферы, чтобы подготовить квалифицированные кадры для ключевых отраслей экономики, включая нефтегазовый сектор.
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