В Петербурге продан проходческий щит для метро за 309 миллионов

В Петербурге прошли торги, на которых был продан тоннелепроходческий комплекс «Надежда», принадлежавший ОАО «Метрострой». Покупателем выступила компания «Метрострой Северной столицы», которая приобрела комплекс за 309,53 миллиона рублей. Об этом сообщает АО «Российский аукционный дом».
«В настоящее время тоннелепроходческий комплекс находится в аренде у АО „Метрострой Северной Столицы“ и используется на строительстве Невско–Василеостровской линии Петербургского метрополитена», — сообщает «Российский аукционный дом» на своем сайте. Цена продажи составила 309,53 миллиона рублей, что значительно ниже первоначальной оценки в 1,2 миллиарда рублей.
Тоннелепроходческий комплекс «Надежда» был изготовлен в 2013 году немецкой компанией Herrenknecht AG. Он имеет диаметр 10,6 метра и предназначен для строительства двухпутных тоннелей, включая работы в сложных грунтах с высоким содержанием глины и ила. Ранее щит использовался для прокладки тоннелей на фиолетовой и зеленой линиях Санкт-Петербургского метрополитена.
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