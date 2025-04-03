В пермской школе ученики устроили массовую драку в туалете. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники подрались в туалете
Школьники подрались в туалете Фото:

Школьники из Перми массово подрались в туалете. Пока одни дрались, другие наблюдали и снимали все на телефоны. Видеозапись драки опубликована в telegram-канале Ural Mash.

На кадрах видно, что дети дерутся. Другие наблюдают за этим. «На перемене пацаны разбились на пары и превратили сортир в ринг. Их поддерживали другие мальчишки и скандировали „Давай“, пока учителя не разогнали», — говорится в сообщении telegram-канала.

Номер школы в посте не раскрывается, но указано, что драка происходила именно в Пермском крае. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Школьники из Перми массово подрались в туалете. Пока одни дрались, другие наблюдали и снимали все на телефоны. Видеозапись драки опубликована в telegram-канале Ural Mash. На кадрах видно, что дети дерутся. Другие наблюдают за этим. «На перемене пацаны разбились на пары и превратили сортир в ринг. Их поддерживали другие мальчишки и скандировали „Давай“, пока учителя не разогнали», — говорится в сообщении telegram-канала. Номер школы в посте не раскрывается, но указано, что драка происходила именно в Пермском крае. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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