Школьники подрались в туалете
Школьники из Перми массово подрались в туалете. Пока одни дрались, другие наблюдали и снимали все на телефоны. Видеозапись драки опубликована в telegram-канале Ural Mash.
На кадрах видно, что дети дерутся. Другие наблюдают за этим. «На перемене пацаны разбились на пары и превратили сортир в ринг. Их поддерживали другие мальчишки и скандировали „Давай“, пока учителя не разогнали», — говорится в сообщении telegram-канала.
Номер школы в посте не раскрывается, но указано, что драка происходила именно в Пермском крае. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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