«Мы за театр с Чурсиным и Осинцевым»: актеры тюменского театра записали видео в поддержку директора учреждения

Актеры Тюменского драматического театра верят в невиновность руководителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Актеры считают, что директор театра невиновен
Актеры считают, что директор театра невиновен Фото:

Актеры Большого тюменского драматического театра записали видеообращение в поддержку ранее обвиненного в мошенничестве директора учреждения Сергея Осинцева. Ролик они выпустили в своих социальных сетях. В нем артисты приводят доводы против обвинений в сторону руководителя.

«Наш диретор и его зам находятся под следствием: обвиняются в мошенничестве. Мы считаем, что следствие не разобралось в сложнейшем механизме театра. Наш коллектив считает, что директор театра Сергей Осинцев и его зам Александр Чурсин невиновны», — отметили артисты.

В видеоролике актеры, а также сотрудники театра утверждают, что Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин невиновны по ряду причин. Среди них сложное устройство работы самого учреждения, существование коммерческих проектов театра. Также актеры отмечают непоследовательность в действиях следствия в отношении разбора дела руководителей учреждения.

«Следствие отказало адвокатам Чурсина и Осинцева практически во всех ходатайствах. То есть что? Следствие использует исключительно обвинительную риторику? Мы эмоционально реагируем на странную непоследовательность в деятельности Следственного комитета», — сообщают актеры в ролике.

Ранее прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу директора театра Осинцева. Ведомство обвиняет его в хищении 30,2 миллионов рублей.

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Актеры Большого тюменского драматического театра записали видеообращение в поддержку ранее обвиненного в мошенничестве директора учреждения Сергея Осинцева. Ролик они выпустили в своих социальных сетях. В нем артисты приводят доводы против обвинений в сторону руководителя. «Наш диретор и его зам находятся под следствием: обвиняются в мошенничестве. Мы считаем, что следствие не разобралось в сложнейшем механизме театра. Наш коллектив считает, что директор театра Сергей Осинцев и его зам Александр Чурсин невиновны», — отметили артисты. В видеоролике актеры, а также сотрудники театра утверждают, что Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин невиновны по ряду причин. Среди них сложное устройство работы самого учреждения, существование коммерческих проектов театра. Также актеры отмечают непоследовательность в действиях следствия в отношении разбора дела руководителей учреждения. «Следствие отказало адвокатам Чурсина и Осинцева практически во всех ходатайствах. То есть что? Следствие использует исключительно обвинительную риторику? Мы эмоционально реагируем на странную непоследовательность в деятельности Следственного комитета», — сообщают актеры в ролике. Ранее прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу директора театра Осинцева. Ведомство обвиняет его в хищении 30,2 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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