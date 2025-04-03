Актеры Большого тюменского драматического театра записали видеообращение в поддержку ранее обвиненного в мошенничестве директора учреждения Сергея Осинцева. Ролик они выпустили в своих социальных сетях. В нем артисты приводят доводы против обвинений в сторону руководителя.
«Наш диретор и его зам находятся под следствием: обвиняются в мошенничестве. Мы считаем, что следствие не разобралось в сложнейшем механизме театра. Наш коллектив считает, что директор театра Сергей Осинцев и его зам Александр Чурсин невиновны», — отметили артисты.
В видеоролике актеры, а также сотрудники театра утверждают, что Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин невиновны по ряду причин. Среди них сложное устройство работы самого учреждения, существование коммерческих проектов театра. Также актеры отмечают непоследовательность в действиях следствия в отношении разбора дела руководителей учреждения.
«Следствие отказало адвокатам Чурсина и Осинцева практически во всех ходатайствах. То есть что? Следствие использует исключительно обвинительную риторику? Мы эмоционально реагируем на странную непоследовательность в деятельности Следственного комитета», — сообщают актеры в ролике.
Ранее прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу директора театра Осинцева. Ведомство обвиняет его в хищении 30,2 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!