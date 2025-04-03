Рост уровня воды, весенний призыв и производство дронов: главное в Кургане за 3 апреля

В Курганской области фиксируют рост уровня воды в реках. За сутки Тобол у Кургана поднялся на два сантиметра, в районе Звериноголовского — на 33 см. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
Незначительное повышение уровня воды в Тоболе
Специалисты Курганского ЦГМС зафиксировали постепенное повышение уровня воды в реке Тобол. В Кургане за сутки показатель вырос на 2 см и составил 347 см, а в районе Звериноголовского прибавил сразу 33 см. При этом на других участках области — в Усть-Уйском, Катайске и Далматово — вода немного убывает. Состояние водных объектов в регионе оценивается как стабильное, угрозы для населённых пунктов нет.
Призывников из Кургана не отправят в новые регионы России
Весенний призыв стартовал 1 апреля, и в Курганской области он проходит без новшеств. Военный комиссар региона Айрат Зарипов на пресс-конференции заверил: срочников не направят служить в новые субъекты РФ и не будут привлекать к СВО. Также в регионе по-прежнему используют только бумажные повестки — электронные еще не внедрены. Зарипов добавил, что электронная система пока работает в тестовом режиме лишь в отдельных регионах.
Кандидат в мэры снялся с выборов
Помощник депутата гордумы Егор Ситников решил отказаться от участия в конкурсе на пост главы Кургана. В своём заявлении он отметил, что решение принято после анализа состава участников. Таким образом, до финального этапа остаются восемь претендентов, включая врио мэра Антона Науменко и оппозиционера Якова Сидорова. Выборы пройдут 9 апреля, когда депутаты думы определят нового градоначальника.
Спикер облдумы Фролов идет на праймериз «Единой России»
Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов вновь заявил о своем участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он планирует выдвигаться по Западному округу, как и в прошлые выборы. Вместе с ним заявку подал депутат Марат Исламов, связанный с масштабным проектом восстановления моста между селами Нагорское и Утятское. Праймериз пройдут с 19 по 25 мая, а сами выборы — 14 сентября.
Губернатор требует запустить производство дронов для СВО
Глава региона Вадим Шумков поручил срочно организовать сборку как минимум 100 беспилотников для передачи в Вооружённые силы РФ. Он возмутился, что ни один из техвузов региона не наладил даже «отверточную сборку» БПЛА. Губернатор пообещал лично проверить исполнение поручения. Также он выразил недовольство слабым участием сельхозакадемии в муниципальных проектах по озеленению и благоустройству.
В Юргамышском округе — кадровые чистки после губернаторской критики
Власти Юргамышского округа отчитались о массовых увольнениях и выговорах после критики губернатора за плохое состояние дорог и соцобъектов. По словам главы округа Анатолия Чеснокова, были уволены завхоз школы, замруководителя отдела ЖКХ и другие сотрудники. Ряд директоров и руководителей отделов получили дисциплинарные взыскания. Также выявлены нарушения при трудоустройстве в Дом культуры — там, по данным властей, работал человек без профильного образования.
Сергей Миронов приедет в Курган
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов посетит Курган. Политик проведет встречи с губернатором Вадимом Шумковым, бойцами СВО и региональным активом партии. Также Миронов планирует выйти в прямой эфир и ответить на вопросы жителей. В партии надеются, что визит повысит ее узнаваемость и рейтинг в регионе.
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