02 апреля 2025

В Петербурге нашелся пропавший щенок, забравшийся в электричку

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Собаку нашли через два дня после объявления о пропаже (архивное фото)
Собаку нашли через два дня после объявления о пропаже (архивное фото) Фото:

В Петербурге щенок ивисской борзой, по кличке Блюм, был найден в Колпинском районе и возвращен домой. Ранее сообщалось, что щенок сбежал от хозяев и самостоятельно забрался в вагон электрички, следующей в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Mash».

«Собаку-потеряшку Блюм нашли через два дня после объявления о пропаже. Ивисская борзая попалась волонтёрам на территории гаражного кооператива — в нескольких километрах от места высадки. И в 20 км от дома», — пишет telegram-канал «Mash». После того как история о пропаже получила широкий резонанс, неравнодушные граждане оперативно сообщили о местонахождении животного хозяйке.

Щенок ивисской борзой сбежал из своего дома в Красном Бору первого апреля. После побега животное добралось до ближайшей железнодорожной станции, где забежало на поезд, следующий в направлении Петербурга. Изначально, сообщалось, якобы охранник подвижного состава РЖД обнаружил щенка в вагоне и принял решение о его высадке на одной из станций. По информации от пресс-службы Октябрьской железной дороги, щенок самостоятельно забежал в вагон на станции Поповка и сам же покинул его на следующей станции, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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В Петербурге щенок ивисской борзой, по кличке Блюм, был найден в Колпинском районе и возвращен домой. Ранее сообщалось, что щенок сбежал от хозяев и самостоятельно забрался в вагон электрички, следующей в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Mash». «Собаку-потеряшку Блюм нашли через два дня после объявления о пропаже. Ивисская борзая попалась волонтёрам на территории гаражного кооператива — в нескольких километрах от места высадки. И в 20 км от дома», — пишет telegram-канал «Mash». После того как история о пропаже получила широкий резонанс, неравнодушные граждане оперативно сообщили о местонахождении животного хозяйке. Щенок ивисской борзой сбежал из своего дома в Красном Бору первого апреля. После побега животное добралось до ближайшей железнодорожной станции, где забежало на поезд, следующий в направлении Петербурга. Изначально, сообщалось, якобы охранник подвижного состава РЖД обнаружил щенка в вагоне и принял решение о его высадке на одной из станций. По информации от пресс-службы Октябрьской железной дороги, щенок самостоятельно забежал в вагон на станции Поповка и сам же покинул его на следующей станции, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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