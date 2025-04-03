Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в VIP-ложе «УГМК-Арены» договорился с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, что матч звезд лиги в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом Паслер рассказал в своем telegram-канале.
«Договорились с президентом КХЛ Алексеем Морозовым о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой „УГМК-Арене“, поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны», — написал Паслер. Врио губернатора подчеркнул, что хоккейные мероприятия такого масштаба еще не проходили в регионе. «Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне. Приступаем к подготовке!» — добавил Паслер.
«Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань) 3 апреля провели пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Шестая игра серии пройдет в Казани 5 апреля.
Морозов во время игры был по правую руку от Паслера. Слева сидел бывший президент «Автомобилиста», бизнесмен Вячеслав Потехин.
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