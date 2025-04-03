Врио губернатора Паслер везет в Екатеринбург первое крупное событие

Матч звезд КХЛ в 2026 году пройдет в Екатеринбурге

03 апреля 2025 в 22:43 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и Алексей Морозов (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в VIP-ложе «УГМК-Арены» договорился с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, что матч звезд лиги в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом Паслер рассказал в своем telegram-канале. «Договорились с президентом КХЛ Алексеем Морозовым о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой „УГМК-Арене“, поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны», — написал Паслер. Врио губернатора подчеркнул, что хоккейные мероприятия такого масштаба еще не проходили в регионе. «Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне. Приступаем к подготовке!» — добавил Паслер. «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань) 3 апреля провели пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Шестая игра серии пройдет в Казани 5 апреля. Морозов во время игры был по правую руку от Паслера. Слева сидел бывший президент «Автомобилиста», бизнесмен Вячеслав Потехин. Слева направо: Алексей Морозов, Денис Паслер, Вячеслав Потехин Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в VIP-ложе «УГМК-Арены» договорился с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, что матч звезд лиги в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом Паслер рассказал в своем telegram-канале. «Договорились с президентом КХЛ Алексеем Морозовым о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой „УГМК-Арене“, поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны», — написал Паслер. Врио губернатора подчеркнул, что хоккейные мероприятия такого масштаба еще не проходили в регионе. «Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне. Приступаем к подготовке!» — добавил Паслер. «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань) 3 апреля провели пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Шестая игра серии пройдет в Казани 5 апреля. Морозов во время игры был по правую руку от Паслера. Слева сидел бывший президент «Автомобилиста», бизнесмен Вячеслав Потехин.