Глава ВТО обеспокоена, что пошлины Трампа приведут к тарифной войне

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила серьезные опасения по поводу возможных последствий введенных США пошлин. По ее мнению, такие меры могут спровоцировать тарифную войну, что окажет негативное влияние на мировую торговлю и экономический рост.
«Эти новые заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста», — заявила Оконджо-Ивеала. Ее слова передает РИА «Новости». Глава ВТО также подчеркнула, что глубоко обеспокоена потенциальной возможностью перерастания этих мер в тарифную войну.
Ранее глава США Дональд Трамп ввел импортные тарифы на продукцию из 185 стран.. Он заявил, что введение данных мер должно защитить национальную экономику и промышленность Штатов, а также реагирование на существующие торговые ограничения, налагаемые другими государствами на американские товары.
Позже Трамп заявил, что операция по введению импортных пошлин принесла положительные результаты для страны. Глава США также выразил надежду на дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране благодаря действиям администрации.
США решили не вводить торговые пошлины на товары из России. В Белом доме заявили, что это связано с тем, что страна уже подвергается американским санкциям.
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