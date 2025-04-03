Трамп подвел первый итог от введения импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, которая, по его мнению, принесла положительные результаты для страны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Операция закончена! Пациент выжил и выздоравливает. По прогнозам, пациент будет намного сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!!!», — написал Трамп в своей соцсети.
В дополнение к своему заявлению, Трамп также выразил надежду на дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране благодаря действиям администрации. Он подчеркивает, что целью политики является не только восстановление экономики после кризисов, но и достижение новых высот в развитии и производительности.
Ранее администрация США под руководством президента Дональда Трампа ввела импортные пошлины на товары из 185 стран мира, что вызвало значительный резонанс на международной арене. Эти меры были представлены как способ защиты американской экономики и промышленности, а также как ответ на торговые барьеры, установленные другими странами в отношении американских товаров. Bloomberg отметил, что доллар США продемонстрировал одно из самых существенных падений за последние два с половиной года из-за введения крупных торговых пошлин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.