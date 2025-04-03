Магнитогорский «Металлург» продлил серию с «Авангардом» за счет победы 3:1

В Магнитогорске ХК «Металлург» удалось спастись от вылета из плей-офф в пятом матче первой серии с омским «Авангардом». Об этом сообщает следящий за матчем корреспондент URA.RU.
С первых минут матча «сталевары», понимая, что у них остался последний шанс остаться в плей-офф, стали играть очень активно. Но даже два удаления у соперника не позволили реализовать большинство. «Прорвало» ближе к концу периода. На 14-й минуте Егор Коробкин удачно подправил шайбу с «пятака». А на 19-й минуте Андрей Козлов с круга вбрасывания пробил Никиту Серебрякова: от клюшки «ястреба» Игумнова шайба изменила направление и залетела в ворота. Итог первого периода — 2:0.
Во втором периоде сталевары бросали по воротам соперника уже меньше. На 5-й минуте второго периода в результате позиционной ошибки «металлургов» Рид Буше накатился на ворота, прицелился и с пятака вбрасывания мощнейшим броском поразил Набокова. Металлурги ушли на перерыв с минимальным преимуществом.
В третьем периоде количество бросков по воротам практически сравнялось, и команды демонстрировали обоюдоострую игру. В конце матча «Авангард» снял вратаря и получил от Егора Коробкина третью решающую шайбу. Счет в итоге — 3:1. Счет в серии 2:3.
Следующая игра «Металлурга» и «Авангарда» состоится в субботу 5 апреля.
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