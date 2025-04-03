Курган богат талантами: курганские танцоры покорили Первенство России

Курганские танцоры Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны. Об этом сообщает управление спорта по Курганской области.
«Курганские танцоры из клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова показали настоящий класс! Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области».
Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники детской музыкальной школы им. И.А. Парфенова из Кургана завоевали гран-при на XII Всероссийском конкурсе эстрады и джаза «Ритм-экспресс» в Екатеринбурге. Биг-бэнд «Смайл», состоящий из 24 музыкантов в возрасте от 8 до 18 лет, был создан 12 лет назад и является одним из лучших коллективов региона.
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