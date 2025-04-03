03 апреля 2025

Курган богат талантами: курганские танцоры покорили Первенство России

Курганские танцоры стали победителями Первенства России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские танцоры покорили Первенство России
Курганские танцоры покорили Первенство России Фото:

Курганские танцоры Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны. Об этом сообщает управление спорта по Курганской области.

«Курганские танцоры из клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова показали настоящий класс! Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области».

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники детской музыкальной школы им. И.А. Парфенова из Кургана завоевали гран-при на XII Всероссийском конкурсе эстрады и джаза «Ритм-экспресс» в Екатеринбурге. Биг-бэнд «Смайл», состоящий из 24 музыкантов в возрасте от 8 до 18 лет, был создан 12 лет назад и является одним из лучших коллективов региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские танцоры Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны. Об этом сообщает управление спорта по Курганской области. «Курганские танцоры из клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова показали настоящий класс! Иван Дятлов и Арина Перевалова стали победителями Первенства России в Европейской программе в категории Дети-1, обойдя сильнейшие пары страны», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники детской музыкальной школы им. И.А. Парфенова из Кургана завоевали гран-при на XII Всероссийском конкурсе эстрады и джаза «Ритм-экспресс» в Екатеринбурге. Биг-бэнд «Смайл», состоящий из 24 музыкантов в возрасте от 8 до 18 лет, был создан 12 лет назад и является одним из лучших коллективов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...