Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) сделал восемь передвижных столовых для эксплуатации в Ливии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в каждом фургоне есть по четыре обеденные зоны.
«На шасси „Урал“ изготовили восемь передвижных столовых для Ливии. Фургоны разделены на зоны для приготовления и приема пищи», — заявили в офисе предприятия.
Между зонами готовки и приема обедов стоит дверь с откидным окном для раздачи. В зоне для приготовления пищи миасские машиностроители установили все необходимые удобства. Имеется рабочий стол, шкафы для хранения, два холодильника, две микроволновки, электрическая двухкомфорочная плита, смонтировали раковину с горячей и холодной водой. Дополнительно производитель оборудовал бак для чистой воды с насосом и бойлер для нагрева воды.
Для обедающих стоят диваны-рундуки для хранения и столы. Умывальник в каждой зоне оснастили подогревом воды, предусмотрели вешалку для одежды.
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