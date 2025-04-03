Завод Миасса сделал для Ливии столовые на колесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие изготовило передвижные столовые (фото из архива)
Предприятие изготовило передвижные столовые (фото из архива) Фото:

Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) сделал восемь передвижных столовых для эксплуатации в Ливии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в каждом фургоне есть по четыре обеденные зоны.

«На шасси „Урал“ изготовили восемь передвижных столовых для Ливии. Фургоны разделены на зоны для приготовления и приема пищи», — заявили в офисе предприятия.

Между зонами готовки и приема обедов стоит дверь с откидным окном для раздачи. В зоне для приготовления пищи миасские машиностроители установили все необходимые удобства. Имеется рабочий стол, шкафы для хранения, два холодильника, две микроволновки, электрическая двухкомфорочная плита, смонтировали раковину с горячей и холодной водой. Дополнительно производитель оборудовал бак для чистой воды с насосом и бойлер для нагрева воды.

Для обедающих стоят диваны-рундуки для хранения и столы. Умывальник в каждой зоне оснастили подогревом воды, предусмотрели вешалку для одежды.

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Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) сделал восемь передвижных столовых для эксплуатации в Ливии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в каждом фургоне есть по четыре обеденные зоны. «На шасси „Урал“ изготовили восемь передвижных столовых для Ливии. Фургоны разделены на зоны для приготовления и приема пищи», — заявили в офисе предприятия. Между зонами готовки и приема обедов стоит дверь с откидным окном для раздачи. В зоне для приготовления пищи миасские машиностроители установили все необходимые удобства. Имеется рабочий стол, шкафы для хранения, два холодильника, две микроволновки, электрическая двухкомфорочная плита, смонтировали раковину с горячей и холодной водой. Дополнительно производитель оборудовал бак для чистой воды с насосом и бойлер для нагрева воды. Для обедающих стоят диваны-рундуки для хранения и столы. Умывальник в каждой зоне оснастили подогревом воды, предусмотрели вешалку для одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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