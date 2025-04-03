Прикамская прокуратура начала проверку после массового отключения воды в Осе

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Без холодного водоснабжения остались жители окружного центра и прилегающей дервени
Без холодного водоснабжения остались жители окружного центра и прилегающей дервени Фото:

Прокуратура Пермского края занялась проверкой по факту отключения холодной воды в Осе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Организована проверка по факту коммунальной аварии в городе Оса. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и экстренных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальной услугой, а также выполнению перерасчета платы», — написано в telegram-канале ведомства.

URA.RU писало ранее, что без холодной воды вечером 3 апреля остались более 17 тысяч местных жителей. По данным окружной мэрии, аварийное отключение затронуло жителей Осы и деревни Мазунина.

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Прокуратура Пермского края занялась проверкой по факту отключения холодной воды в Осе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Организована проверка по факту коммунальной аварии в городе Оса. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и экстренных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальной услугой, а также выполнению перерасчета платы», — написано в telegram-канале ведомства. URA.RU писало ранее, что без холодной воды вечером 3 апреля остались более 17 тысяч местных жителей. По данным окружной мэрии, аварийное отключение затронуло жителей Осы и деревни Мазунина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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