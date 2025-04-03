Прикамская прокуратура начала проверку после массового отключения воды в Осе

Прокуратура Пермского края занялась проверкой по факту отключения холодной воды в Осе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Организована проверка по факту коммунальной аварии в городе Оса. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и экстренных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальной услугой, а также выполнению перерасчета платы», — написано в telegram-канале ведомства.
URA.RU писало ранее, что без холодной воды вечером 3 апреля остались более 17 тысяч местных жителей. По данным окружной мэрии, аварийное отключение затронуло жителей Осы и деревни Мазунина.
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