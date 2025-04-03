В Пермском крае без воды остались более 17 тысяч жителей Осы

Вечером 3 апреля из-за аварийного отключения свыше 17 тысяч жителей Осы (Пермский край) остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Оса, в результате аварии на канализационном коллекторе. Под ограничение попали — 291 многоквартирный дом, 2751 частный жилой дом, с населением 17874 человека (из них — 5958 детей)», — написано в telegram-канале ведомства.
К устранению причин аварии привлечены девять единиц техники и 15 человек личного состава. Подвоз воды к домам граждан организовали городские власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!