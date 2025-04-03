В Пермском крае без воды остались более 17 тысяч жителей Осы

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К жилым домам организован подвоз воды
К жилым домам организован подвоз воды Фото:

Вечером 3 апреля из-за аварийного отключения свыше 17 тысяч жителей Осы (Пермский край) остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Оса, в результате аварии на канализационном коллекторе. Под ограничение попали — 291 многоквартирный дом, 2751 частный жилой дом, с населением 17874 человека (из них — 5958 детей)», — написано в telegram-канале ведомства.

К устранению причин аварии привлечены девять единиц техники и 15 человек личного состава. Подвоз воды к домам граждан организовали городские власти. 

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Вечером 3 апреля из-за аварийного отключения свыше 17 тысяч жителей Осы (Пермский край) остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Оса, в результате аварии на канализационном коллекторе. Под ограничение попали — 291 многоквартирный дом, 2751 частный жилой дом, с населением 17874 человека (из них — 5958 детей)», — написано в telegram-канале ведомства. К устранению причин аварии привлечены девять единиц техники и 15 человек личного состава. Подвоз воды к домам граждан организовали городские власти. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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