В Академическом появится огромный паркинг

В Академическом районе Екатеринбурга начали строить восьмиэтажный наземный паркинг на 500 машин. Он появится в квартале «Олимпика», сообщили URA.RU в пресс-службе девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
«Новый многоуровневый паркинг станет важной частью транспортной инфраструктуры района и поможет значительно разгрузить дворовые территории, которые наша компания всегда обустраивает в концепции „двор без машин. Архитектурный облик объекта разработан в единой стилистике с кварталом „Олимпика“, что позволит паркингу вписаться в окружающую застройку и гармонично дополнить городской ландшафт“, — отметил генеральный директор АО СЗ „РСГ-Академическое“ Сергей Ланцов.
Заехать на парковку можно будет со стороны улицы Академика Ландау, а площадь здания составит более 11,7 тысячи квадратных метров. Эта многоуровневая парковка станет первой для Академического района, где компания уже построила подземные паркинги общей площадью 204 тысячи квадратных метров на 11 669 мест.
В молодом районе компания, в частности, возвела уже почти 2,3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры. Среди них 15 детских садов, шесть школ, 13 километров пешеходных аллей, 50 гектаров в Преображенском парке, 20 километров велодорожек. Построили также станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, Дворец Дзюдо, Академию тенниса и 287 километров инженерных сетей.
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