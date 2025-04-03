В Тюмени подорожают платные парковки в центре города

В Тюмени самые загруженные парковки в центре города станут дороже. Городские власти планируют таким образом регулировать загруженность и количество свободных мест, сообщил мэр Тюмени в интервью проекту «Диалоги о городе».
«Мы понимаем, что в центре города, где перебор с количеством автотранспорта в моменте, мы должны найти точку баланса. Ее достичь можно только правильным регулированием парковочных мест. Ведь парковочное место — это не способ заработать в бюджет. Это инструмент-регулятор, позволяющий иметь всегда не менее 50% свободных мест на той или иной парковке», — рассказал Афанасьев в интервью.
Он также отметил, что при повышении цен в определенный момент посещение центра города на своем автомобиле станет доступным только для людей с определенным доходом, которые будут в состоянии дорого заплатить за парковочное место. При этом мэр добавил, что в реалиях Тюмени есть возможность понижать цену, если парковки будут менее загруженными. Так например летом стоимость часа может опускаться до 20-25 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени платную парковку у здания администрации Тюмени сделают бесплатной. Такое решение в городской мэрии приняли из-за ремонта улицы Ленина, которую перекрыли на несколько месяцев.
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