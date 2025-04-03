03 апреля 2025

Губернатор ХМАО изменил формат отчета о работе перед окружным парламентом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Югры Руслан Кухарук подведет итоги 2024 года на апрельском заседании окружной думы
Губернатор Югры Руслан Кухарук подведет итоги 2024 года на апрельском заседании окружной думы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готовится к подведению итогов 2024 года в новом формате. По данным источников URA.RU, он намерен изжить традиции своей предшественницы Натальи Комаровой, которая обычно отчитывалась перед жителями и депутатами, не дожидаясь закрытия финансового года — в декабре.

«Комарова обычно подводила итоги, выступая с итоговым отчетом, посланием и инвестиционным посланием в середине-конце декабря. Но до подведения окончательных итогов и полной информации об исполнении бюджета оставался еще квартал. Фактически, это был такой отчет с прогнозом на будущее. Кухарук же подводит итоги, когда картина прошедшего года уже окончательно ясна», — отмечает инсайдер.

Собеседники агентства в правительстве подтверждают, что работа над итоговым отчетом идет вовсю. «Губернатор представит его на апрельском заседании думы», — уточняет источник.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, в отличие от предшественницы на посту, решил разделить подведение итогов года и обращением к жителям региона. О ситуации в Югре и планах развития региона на 2025 год он рассказал в декабре 2024 года.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готовится к подведению итогов 2024 года в новом формате. По данным источников URA.RU, он намерен изжить традиции своей предшественницы Натальи Комаровой, которая обычно отчитывалась перед жителями и депутатами, не дожидаясь закрытия финансового года — в декабре. «Комарова обычно подводила итоги, выступая с итоговым отчетом, посланием и инвестиционным посланием в середине-конце декабря. Но до подведения окончательных итогов и полной информации об исполнении бюджета оставался еще квартал. Фактически, это был такой отчет с прогнозом на будущее. Кухарук же подводит итоги, когда картина прошедшего года уже окончательно ясна», — отмечает инсайдер. Собеседники агентства в правительстве подтверждают, что работа над итоговым отчетом идет вовсю. «Губернатор представит его на апрельском заседании думы», — уточняет источник. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, в отличие от предшественницы на посту, решил разделить подведение итогов года и обращением к жителям региона. О ситуации в Югре и планах развития региона на 2025 год он рассказал в декабре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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