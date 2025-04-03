Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готовится к подведению итогов 2024 года в новом формате. По данным источников URA.RU, он намерен изжить традиции своей предшественницы Натальи Комаровой, которая обычно отчитывалась перед жителями и депутатами, не дожидаясь закрытия финансового года — в декабре.
«Комарова обычно подводила итоги, выступая с итоговым отчетом, посланием и инвестиционным посланием в середине-конце декабря. Но до подведения окончательных итогов и полной информации об исполнении бюджета оставался еще квартал. Фактически, это был такой отчет с прогнозом на будущее. Кухарук же подводит итоги, когда картина прошедшего года уже окончательно ясна», — отмечает инсайдер.
Собеседники агентства в правительстве подтверждают, что работа над итоговым отчетом идет вовсю. «Губернатор представит его на апрельском заседании думы», — уточняет источник.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, в отличие от предшественницы на посту, решил разделить подведение итогов года и обращением к жителям региона. О ситуации в Югре и планах развития региона на 2025 год он рассказал в декабре 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!