Глава МИД Сибига: Южная Корея выделила 100 млн долларов Украине

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Южная Корея выделила Украине 100 млн долларов
Южная Корея выделила Украине 100 млн долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Южная Корея выделила Украине 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Я был рад пообщаться с Чо Тэ Юлем и поблагодарить Республику Корею за ее поддержку. В том числе за сегодняшний новый пакет помощи в размере 100 миллионов долларов», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. На какие цели будут потрачены средства — не уточняется. 

Ранее URA.RU сообщало, что Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, что является самым крупным с начала конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть средств пойдет на закупку оружия и его производство, а также на снабжение оружием со складов. Ранее Франция объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку Украины, включая оружие, боеприпасы, ракеты для самолетов Mirage, ПТРК, бронемашины и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. 

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Южная Корея выделила Украине 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. «Я был рад пообщаться с Чо Тэ Юлем и поблагодарить Республику Корею за ее поддержку. В том числе за сегодняшний новый пакет помощи в размере 100 миллионов долларов», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. На какие цели будут потрачены средства — не уточняется.  Ранее URA.RU сообщало, что Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, что является самым крупным с начала конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть средств пойдет на закупку оружия и его производство, а также на снабжение оружием со складов. Ранее Франция объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку Украины, включая оружие, боеприпасы, ракеты для самолетов Mirage, ПТРК, бронемашины и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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