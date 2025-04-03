FT: цены на автомобили взлетят по всему миру из-за пошлин Трампа

Цены на автомобили вырастут по всему миру из-за тарифных пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Автомобильные запчасти также будут облагаться 25-процентным тарифом. Об этом сообщает Financial Times.
«Иностранные производители автомобилей сталкиваются с 25-процентным тарифом на все автомобили, собранные за пределами США. Широкий спектр автомобильных запчастей также будет облагаться этим тарифом с 3 мая», — пишет британская газета Financial Times.
Исполнительный директор французского поставщика автомобилей Valeo Кристоф Перийя рассказал зданию, что половина клиентов компании уже согласилась на повышение цен, чтобы покрыть стоимость тарифа. Эксперты отмечают, что сборы также повысят цены на сырье и электронные компоненты, увеличивая стоимость транспортных средств.
По оценкам Bernstein, произойдет почти 10-процентный удар по выручке GM из-за тарифов. Владелец Jeep Stellantis также заявил, что временно остановит производство на своих заводах в Канаде и Мексике. К числу наибольших потерь относятся немецкие автопроизводители BMW и Mercedes-Benz, поскольку многие детали, используемые в их автомобилях, продаваемых в США, поступают из Европы.
Ранее Трамп положительно оценил реакцию американского рынка на масштабные импортные тарифы. Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США. Пи этом американский лидер заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку», пишет «Национальная служба новостей».
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