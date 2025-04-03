03 апреля 2025

Где в Кургане пекут самые вкусные торты по версии посетителей

Жители Кургана определили лучшие пекарни города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган славится уютными пекарнями и кондитерскими
Курган славится уютными пекарнями и кондитерскими Фото:

Курган славится уютными пекарнями и кондитерскими, где можно найти свежую выпечку, ароматный хлеб и изысканные торты. Корреспондент URA.RU проанализировал отзывы на 2ГИС и составил рейтинг заведений, которые чаще всего упоминаются в контексте вкусных десертов. Подробности в материале.

Дом Хлеба

Рейтинг: 4.6 (63 оценки)

«Дом Хлеба» — одна из самых популярных сетей в городе. Помимо классического хлеба и пирогов, здесь готовят торты, эклеры и медовики. Клиенты отмечают «щедрую начинку» и «домашний вкус» десертов. Например, пользователь Ефим Кочергин пишет: «Пирожок с грибами и картофелем — мягкое тесто, щедрая начинка. Вы знаете толк в пирожках!». Однако есть и критика: некоторые посетители жалуются на «недостаток свежести» в отдельные дни. Так, Михаил Михайлович в отзыве от 8 декабря 2023 года упоминает: «Попытались всучить черствый хлеб, продавщица нахамила». Из плюсов — вечерние скидки и удобная доставка.

София (кафе)

Рейтинг: 4.4 (645 оценок)

Кафе «София» — фаворит среди любителей десертов. В меню — торты «Красный бархат», птичье молоко, фруктовые тарты и авторские пирожные. Гости хвалят «нежную текстуру» и «красивую подачу». Например, Наталья в отзыве от 26 января 2025 года пишет: «Красный бархат — самый вкусный в городе!». Но есть и минусы: часть посетителей недовольна ценами («дорого для Кургана») и использованием пластиковой посуды. Отдельные отзывы упоминают проблемы с обслуживанием: «Сотрудники игнорируют клиентов, если заняты подсчетом мелочи» (Александра, 1 марта 2025).

Хлебный дворик

Рейтинг: 4.5 (45 оценок)

Эта пекарня специализируется на пирогах, пицце и тортах. Визитная карточка — многослойные торты и десерты в стиле «как у бабушки». Клиенты в восторге от медовика и «корзиночек с повидлом». По словам Ольги Куракиной (25 июля 2024), «курник с мясом и картофелем — шедевр». Однако некоторые отмечают, что «тесто иногда пересушено», а в начинках «мало мяса». Из плюсов — доступные цены и возможность заказа тортов на праздники.

Добропек

Рейтинг: 5.0 (11 оценок)

Небольшая пекарня с идеальным рейтингом. Здесь делают слойки с яблоком, чесночные багеты и торты на заказ. Роман Галактионов (1 августа 2024) отмечает: «Сдоба даже на следующий день остается мягкой». Десерты хвалят за «натуральные ингредиенты» и отсутствие искусственных добавок. Минус — ограниченный ассортимент и всего один филиал.

Жар-печка

Рейтинг: 4.6 (19 оценок)

Пекарня славится пирогами на заказ и тортами с минималистичным дизайном. Клиенты отмечают «свежесть» и «аромат домашней выпечки». Например, Евгения Ковалева (12 марта 2025) пишет: «Эклеры с фисташковым кремом — настоящее волшебство!». Но есть и претензии: в отзывах упоминают «холодную выпечку» и отсутствие микроволновки для разогрева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курган славится уютными пекарнями и кондитерскими, где можно найти свежую выпечку, ароматный хлеб и изысканные торты. Корреспондент URA.RU проанализировал отзывы на 2ГИС и составил рейтинг заведений, которые чаще всего упоминаются в контексте вкусных десертов. Подробности в материале. Дом Хлеба Рейтинг: 4.6 (63 оценки) «Дом Хлеба» — одна из самых популярных сетей в городе. Помимо классического хлеба и пирогов, здесь готовят торты, эклеры и медовики. Клиенты отмечают «щедрую начинку» и «домашний вкус» десертов. Например, пользователь Ефим Кочергин пишет: «Пирожок с грибами и картофелем — мягкое тесто, щедрая начинка. Вы знаете толк в пирожках!». Однако есть и критика: некоторые посетители жалуются на «недостаток свежести» в отдельные дни. Так, Михаил Михайлович в отзыве от 8 декабря 2023 года упоминает: «Попытались всучить черствый хлеб, продавщица нахамила». Из плюсов — вечерние скидки и удобная доставка. София (кафе) Рейтинг: 4.4 (645 оценок) Кафе «София» — фаворит среди любителей десертов. В меню — торты «Красный бархат», птичье молоко, фруктовые тарты и авторские пирожные. Гости хвалят «нежную текстуру» и «красивую подачу». Например, Наталья в отзыве от 26 января 2025 года пишет: «Красный бархат — самый вкусный в городе!». Но есть и минусы: часть посетителей недовольна ценами («дорого для Кургана») и использованием пластиковой посуды. Отдельные отзывы упоминают проблемы с обслуживанием: «Сотрудники игнорируют клиентов, если заняты подсчетом мелочи» (Александра, 1 марта 2025). Хлебный дворик Рейтинг: 4.5 (45 оценок) Эта пекарня специализируется на пирогах, пицце и тортах. Визитная карточка — многослойные торты и десерты в стиле «как у бабушки». Клиенты в восторге от медовика и «корзиночек с повидлом». По словам Ольги Куракиной (25 июля 2024), «курник с мясом и картофелем — шедевр». Однако некоторые отмечают, что «тесто иногда пересушено», а в начинках «мало мяса». Из плюсов — доступные цены и возможность заказа тортов на праздники. Добропек Рейтинг: 5.0 (11 оценок) Небольшая пекарня с идеальным рейтингом. Здесь делают слойки с яблоком, чесночные багеты и торты на заказ. Роман Галактионов (1 августа 2024) отмечает: «Сдоба даже на следующий день остается мягкой». Десерты хвалят за «натуральные ингредиенты» и отсутствие искусственных добавок. Минус — ограниченный ассортимент и всего один филиал. Жар-печка Рейтинг: 4.6 (19 оценок) Пекарня славится пирогами на заказ и тортами с минималистичным дизайном. Клиенты отмечают «свежесть» и «аромат домашней выпечки». Например, Евгения Ковалева (12 марта 2025) пишет: «Эклеры с фисташковым кремом — настоящее волшебство!». Но есть и претензии: в отзывах упоминают «холодную выпечку» и отсутствие микроволновки для разогрева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...