Курган славится уютными пекарнями и кондитерскими, где можно найти свежую выпечку, ароматный хлеб и изысканные торты. Корреспондент URA.RU проанализировал отзывы на 2ГИС и составил рейтинг заведений, которые чаще всего упоминаются в контексте вкусных десертов. Подробности в материале.
Дом Хлеба
Рейтинг: 4.6 (63 оценки)
«Дом Хлеба» — одна из самых популярных сетей в городе. Помимо классического хлеба и пирогов, здесь готовят торты, эклеры и медовики. Клиенты отмечают «щедрую начинку» и «домашний вкус» десертов. Например, пользователь Ефим Кочергин пишет: «Пирожок с грибами и картофелем — мягкое тесто, щедрая начинка. Вы знаете толк в пирожках!». Однако есть и критика: некоторые посетители жалуются на «недостаток свежести» в отдельные дни. Так, Михаил Михайлович в отзыве от 8 декабря 2023 года упоминает: «Попытались всучить черствый хлеб, продавщица нахамила». Из плюсов — вечерние скидки и удобная доставка.
София (кафе)
Рейтинг: 4.4 (645 оценок)
Кафе «София» — фаворит среди любителей десертов. В меню — торты «Красный бархат», птичье молоко, фруктовые тарты и авторские пирожные. Гости хвалят «нежную текстуру» и «красивую подачу». Например, Наталья в отзыве от 26 января 2025 года пишет: «Красный бархат — самый вкусный в городе!». Но есть и минусы: часть посетителей недовольна ценами («дорого для Кургана») и использованием пластиковой посуды. Отдельные отзывы упоминают проблемы с обслуживанием: «Сотрудники игнорируют клиентов, если заняты подсчетом мелочи» (Александра, 1 марта 2025).
Хлебный дворик
Рейтинг: 4.5 (45 оценок)
Эта пекарня специализируется на пирогах, пицце и тортах. Визитная карточка — многослойные торты и десерты в стиле «как у бабушки». Клиенты в восторге от медовика и «корзиночек с повидлом». По словам Ольги Куракиной (25 июля 2024), «курник с мясом и картофелем — шедевр». Однако некоторые отмечают, что «тесто иногда пересушено», а в начинках «мало мяса». Из плюсов — доступные цены и возможность заказа тортов на праздники.
Добропек
Рейтинг: 5.0 (11 оценок)
Небольшая пекарня с идеальным рейтингом. Здесь делают слойки с яблоком, чесночные багеты и торты на заказ. Роман Галактионов (1 августа 2024) отмечает: «Сдоба даже на следующий день остается мягкой». Десерты хвалят за «натуральные ингредиенты» и отсутствие искусственных добавок. Минус — ограниченный ассортимент и всего один филиал.
Жар-печка
Рейтинг: 4.6 (19 оценок)
Пекарня славится пирогами на заказ и тортами с минималистичным дизайном. Клиенты отмечают «свежесть» и «аромат домашней выпечки». Например, Евгения Ковалева (12 марта 2025) пишет: «Эклеры с фисташковым кремом — настоящее волшебство!». Но есть и претензии: в отзывах упоминают «холодную выпечку» и отсутствие микроволновки для разогрева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».