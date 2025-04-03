Тараканов нашли студенты УрТАТиСа
Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) пожаловались на огромное количество тараканов, которых находят по всему зданию учебного корпуса в Екатеринбурге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса на проспекте Космонавтов, 14 бьют тревогу от засилия у них в заведении тараканов. На видео не попала столовая, в которую просто страшно ходить», — жалуются студенты telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
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