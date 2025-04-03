03 апреля 2025

Студенты из Екатеринбурга обнаружили в техникуме полчище тараканов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тараканов нашли студенты УрТАТиСа
Тараканов нашли студенты УрТАТиСа Фото:

Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) пожаловались на огромное количество тараканов, которых находят по всему зданию учебного корпуса в Екатеринбурге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса на проспекте Космонавтов, 14 бьют тревогу от засилия у них в заведении тараканов. На видео не попала столовая, в которую просто страшно ходить», — жалуются студенты telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

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Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) пожаловались на огромное количество тараканов, которых находят по всему зданию учебного корпуса в Екатеринбурге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса на проспекте Космонавтов, 14 бьют тревогу от засилия у них в заведении тараканов. На видео не попала столовая, в которую просто страшно ходить», — жалуются студенты telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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