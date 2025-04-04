Число пострадавших при утечке аммиака на заводе под Саратовом возросло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе
Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе Фото:

На заводе в Балаково Саратовской области произошел инцидент с выбросом химического вещества, в результате которого, предварительно, пострадали пять человек. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Примерно пять», — сказал собеседник РИА Новости. Так он ответил на вопрос, сколько рабочих были подвержены воздействию химического вещества.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным источника РЕН ТВ, один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на предприятии. В настоящее время утечка испарения химвеществ устранена, сообщили в пресс-службе завода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе в Балаково Саратовской области произошел инцидент с выбросом химического вещества, в результате которого, предварительно, пострадали пять человек. Об этом сообщили представители силовых структур. «Примерно пять», — сказал собеседник РИА Новости. Так он ответил на вопрос, сколько рабочих были подвержены воздействию химического вещества. Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным источника РЕН ТВ, один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на предприятии. В настоящее время утечка испарения химвеществ устранена, сообщили в пресс-службе завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...