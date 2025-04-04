Число пострадавших при утечке аммиака на заводе под Саратовом возросло

На заводе в Балаково Саратовской области произошел инцидент с выбросом химического вещества, в результате которого, предварительно, пострадали пять человек. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Примерно пять», — сказал собеседник РИА Новости. Так он ответил на вопрос, сколько рабочих были подвержены воздействию химического вещества.
Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным источника РЕН ТВ, один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на предприятии. В настоящее время утечка испарения химвеществ устранена, сообщили в пресс-службе завода.
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