СК начал проверку после утечки аммиака на заводе в Саратовской области

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение
По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото:

Следователи начали проверку по факту выброса аммиака на комбинате АО «Апатит» в Саратовской области, где пострадало несколько сотрудников. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

«Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку инцидента, связанного с нарушением правил промышленной безопасности в Балаковском районе. Согласно имеющейся информации, 3 апреля текущего года на территории местного предприятия в процессе выполнения производственных операций произошел выброс химического соединения. В результате инцидента пострадало несколько работников», — сообщило СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По завершении проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

Это уже не первый случай утечки аммиака на предприятии. Недавно, в конце февраля 2025 года, один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», пишет «Национальная служба новостей».

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Следователи начали проверку по факту выброса аммиака на комбинате АО «Апатит» в Саратовской области, где пострадало несколько сотрудников. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. «Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку инцидента, связанного с нарушением правил промышленной безопасности в Балаковском районе. Согласно имеющейся информации, 3 апреля текущего года на территории местного предприятия в процессе выполнения производственных операций произошел выброс химического соединения. В результате инцидента пострадало несколько работников», — сообщило СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По завершении проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение. Это уже не первый случай утечки аммиака на предприятии. Недавно, в конце февраля 2025 года, один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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