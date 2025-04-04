СК начал проверку после утечки аммиака на заводе в Саратовской области

Следователи начали проверку по факту выброса аммиака на комбинате АО «Апатит» в Саратовской области, где пострадало несколько сотрудников. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.
«Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку инцидента, связанного с нарушением правил промышленной безопасности в Балаковском районе. Согласно имеющейся информации, 3 апреля текущего года на территории местного предприятия в процессе выполнения производственных операций произошел выброс химического соединения. В результате инцидента пострадало несколько работников», — сообщило СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.
В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По завершении проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.
Это уже не первый случай утечки аммиака на предприятии. Недавно, в конце февраля 2025 года, один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», пишет «Национальная служба новостей».
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