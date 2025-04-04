На предприятии под Саратовом произошла утечка аммиака, есть пострадавшие

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Из-за утечки аммиака пострадали три человека
Из-за утечки аммиака пострадали три человека Фото:

На комбинате АО «Апатит» в Саратовской области произошла утечка аммиака, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По информации источника, один из пострадавших был госпитализирован, а двое других получили направление на амбулаторное лечение. «Один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

В феврале на этом же предприятии из-за утечки аммиака один человек пострадал, еще один погиб. Инцидент проверяли следователи.

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На комбинате АО «Апатит» в Саратовской области произошла утечка аммиака, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По информации источника, один из пострадавших был госпитализирован, а двое других получили направление на амбулаторное лечение. «Один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. В феврале на этом же предприятии из-за утечки аммиака один человек пострадал, еще один погиб. Инцидент проверяли следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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