На предприятии под Саратовом произошла утечка аммиака, есть пострадавшие

На комбинате АО «Апатит» в Саратовской области произошла утечка аммиака, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
По информации источника, один из пострадавших был госпитализирован, а двое других получили направление на амбулаторное лечение. «Один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
В феврале на этом же предприятии из-за утечки аммиака один человек пострадал, еще один погиб. Инцидент проверяли следователи.
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