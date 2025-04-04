Спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в диалоге с США

Администрация президента США Дональда Трампа настроена на решение ключевых вопросов в отношениях с Россией и учитывает позицию Москвы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время встречи с журналистами в Вашингтоне.
«Но мы отметили бы то, что администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед.
Переговоры между Россией и США, в которых участвует Кирилл Дмитриев, охватывают не только геополитические аспекты, но и практические вопросы, такие как возобновление прямых авиарейсов между странами. Это направление диалога важно для улучшения двусторонних отношений и создания условий для взаимного сотрудничества, включая возвращение американских компаний на российский рынок.
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