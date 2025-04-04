РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Москва и Вашингтон ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и США, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры касаются решения практических вопросов, важных для граждан обеих стран.
«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал он в Вашингтоне перед группой журналистов, включая корреспондентов ТАСС. Дмитриев выразил надежду на положительный исход переговоров.
Дмитриев подчеркнул, что в администрации президента США Дональда Трампа слышат позицию Москвы. В частности, по его словам, многие американские компании заявили о желании вернуться на российский рынок. По его словам, Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед.
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