Спецпредставитель Дмитриев: многие американские компании хотят вернуться в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитриев рассказал о деталях поездки в США
Дмитриев рассказал о деталях поездки в США Фото:

Представители американского бизнеса заинтересованы в занятии ниш на российском рынке, освободившихся после ухода европейских компаний. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями, потому что, безусловно, приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — сказал он. Его слова передает ТАСС.

Дмитриев также подчеркнул, что сотрудничество с американскими компаниями возможно только в том случае, если это будет соответствовать интересам России и получит одобрение от российского правительства. При этом ключевым условием является создание совместных предприятий с российскими компаниями, что позволит сохранить приоритет развития местного бизнеса.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа настроена на решение ключевых вопросов в отношениях с Россией и учитывает позицию Москвы. Кроме того, он рассказал, что РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители американского бизнеса заинтересованы в занятии ниш на российском рынке, освободившихся после ухода европейских компаний. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев, выступая перед журналистами в Вашингтоне. «И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями, потому что, безусловно, приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — сказал он. Его слова передает ТАСС. Дмитриев также подчеркнул, что сотрудничество с американскими компаниями возможно только в том случае, если это будет соответствовать интересам России и получит одобрение от российского правительства. При этом ключевым условием является создание совместных предприятий с российскими компаниями, что позволит сохранить приоритет развития местного бизнеса. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа настроена на решение ключевых вопросов в отношениях с Россией и учитывает позицию Москвы. Кроме того, он рассказал, что РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...