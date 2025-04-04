Спецпредставитель Дмитриев: многие американские компании хотят вернуться в РФ

Представители американского бизнеса заинтересованы в занятии ниш на российском рынке, освободившихся после ухода европейских компаний. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев, выступая перед журналистами в Вашингтоне.
«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями, потому что, безусловно, приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — сказал он. Его слова передает ТАСС.
Дмитриев также подчеркнул, что сотрудничество с американскими компаниями возможно только в том случае, если это будет соответствовать интересам России и получит одобрение от российского правительства. При этом ключевым условием является создание совместных предприятий с российскими компаниями, что позволит сохранить приоритет развития местного бизнеса.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа настроена на решение ключевых вопросов в отношениях с Россией и учитывает позицию Москвы. Кроме того, он рассказал, что РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.
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