03 апреля 2025

На проживающего в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова* возбуждено уголовное дело

На отца иноагента Волкова* возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году Волков покинул пост председателя правления ФБК*
В 2023 году Волков покинул пост председателя правления ФБК* Фото:

На задержанного в Екатеринбурге Михаила Волкова — отца Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — возбудили уголовное дело. Его подозревают в финансировании экстремистской организации.

«В отношении Михаила Волкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации), он — подозреваемый», — рассказал собеседник ТАСС. Предполагают, что мужчина перечислил средства ФБК* (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен).

Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратников Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).В 2019 году Волков-младший покинул Россию и сейчас живет в Литве. Информация о задержании Михаила Волкова появилась утром 3 апреля.

*Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов

*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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На задержанного в Екатеринбурге Михаила Волкова — отца Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — возбудили уголовное дело. Его подозревают в финансировании экстремистской организации. «В отношении Михаила Волкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации), он — подозреваемый», — рассказал собеседник ТАСС. Предполагают, что мужчина перечислил средства ФБК* (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен). Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратников Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).В 2019 году Волков-младший покинул Россию и сейчас живет в Литве. Информация о задержании Михаила Волкова появилась утром 3 апреля. *Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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