Челябинский таксист отказал ребенку в поездке и спровоцировал скандал

В Челябинске 12-летний школьник был вынужден преодолеть пешком более 10 километров, после того как водитель такси отказался его перевозить без сопровождения взрослых. В то время как ребенок самостоятельно добирался домой, его мать обратилась в полицию, заявив о пропаже сына.
«Мальчик находился в гостях у друга в отдаленном районе города на расстоянии свыше 10 километров. Когда пришло время возвращаться, он обнаружил, что его мобильный телефон разрядился. С помощью друга он связался с родителями, которые, не имея возможности самостоятельно забрать сына, заказали для него такси. Узнав, что мальчик будет ехать самостоятельно, таксист отменил заказ и уехал», — пишет «Газета.ру».
Подождав некоторое время другую машину, школьник принял решение отправиться домой пешком. Родители, обеспокоенные внезапной отменой поездки, пытались дозвониться до водителя, но тот игнорировал их звонки. Спустя два с половиной часа ребенок самостоятельно вернулся домой и рассказал о случившемся.
«Таксист игнорировал мои звонки на протяжении двух часов! Я плакала, колесила по улицам в поисках сына и даже обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка», — рассказала мать мальчика. Челябинка выразила возмущение поведением таксиста, который мог бы ответить на ее звонки или хотя бы проявить заботу о благополучии ребенка.
Стоит отметить, что перевозка детей в такси без взрослых законом не запрещена. Однако водитель фактически становится сопровождающим несовершеннолетнего, и вправе отказаться от такой ответственности. Многие таксисты избегают таких перевозок, так как не могут уделять внимание ребенку во время вождения.
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