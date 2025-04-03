Прибыль крупнейшего молкомбината Пермского края превысила 4 миллиарда рублей

По итогу прошлого года прибыль юговского молочного комбината, который является крупнейшим в Пермском крае, перевалила за 4 млрд рублей. При этом компания смогла нарастить выручку на 23%, указано в отчете на сервисе «СПАРК-Интерфакс».
«ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“ (ЮКМП), отчет за 2024 год. Выручка — 29,7 млрд рублей, чистая прибыль — 4,1 млрд», — свидетельствуют опубликованные данные компании. Годом ранее выручка комбината составляла 24,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 784,2 млн.
Второй комбинат группы ЮКМП — нытвенский маслозавод, также смог улучшить финансовые результаты. За 2024 год предприятие получило рекордные 2 млрд рублей прибыли. Выручка составила 15,1 млрд. В компании связали позитивную динамику с увеличением объемов переработки и расширением рынков сбыта продукции.
Ранее URA.RU писало о снижении прибыли на кунгурском молочном комбинате. Производство получило на 42 млн рублей меньше, чем год назад.
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