Глава ВОЗ подтвердил распространение микоплазменной инфекции в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что зарегистрированные в России случаи кашля с кровью не связаны с новым вирусом, а вызваны микоплазменной инфекцией. Об этом сообщил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев, уточнив, что расследование было проведено совместно с Роспотребнадзором.
«... было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией. Это не новый вирус. И, конечно, количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска», — отметил Бердыклычев в разговоре с ТАСС.
Глава столичного офиса ВОЗ также подчеркнул важность сотрудничества с национальными органами здравоохранения и наличие в России надежной системы эпидемиологического надзора. По его словам, это обеспечивает эффективную подготовку и быстрый отклик на возможные угрозы новых пандемий, что особенно важно в условиях современного мира и возможных мутаций вирусов.
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