Погибшего депутата челябинского заксобрания похоронят в Екатеринбурге

Трагически погибший депутат заксобрания Челябинской области, директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт будет похоронен в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЦЗ.
Сейчас на территории предприятия заканчивается прощальная церемония. На ней, помимо представителей коллектива, побывали первые лица региона. Среди них губернатор Алексей Текслер, вице-губернатор Вадим Евдокимов, председатель ЗСО Олег Гербер, коллеги-депутаты и другие высокопоставленные челябинцы.
Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Павел Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.
Трагедия произошла на стрелковом полигоне, где топ-менеджер пристреливал только что купленный карабин. По предварительной версии, причиной смерти стал самопроизвольный выстрел из неразряженного оружия.
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