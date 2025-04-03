03 апреля 2025

В Челябинске на два года закроют движение на участке проспекта Победы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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На два года перекроют участок между улицами Косарева и Краснознаменной
На два года перекроют участок между улицами Косарева и Краснознаменной Фото:

В Челябинске с 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения автомобильного транспорта по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная. Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама.

«В рамках реализации инфраструктурного проекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“ начинается активное строительство участка линии метротрамвая на проспекте Победы в границах улиц Косарева — Краснознаменная. С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная», — говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве линии «Север-Юг». Уточняется, что объезд автотранспорта будет организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту. При этом по проспекту Победы продолжат ходить трамваи в обоих направлениях. Ограничения коснутся только автомобильного транспорта. Транспортники обещают обеспечить подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы.

Ограничение движения вводится на период одновременно проводимых работ, связанных с выносом коммуникаций и устройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения. Вскоре начнется переустройство ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети. Параллельно с выносом коммуникаций начинается устройство стартового котлована. Речь идет об установке ограждения, устройстве форшахты, бурокасательных свай, монтажа распорной системы крепления котлована.

Строительство линии «Север — Юг» стартовало в 2023 году. Линию оснастят наземными станциями на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, проспекте Победы. Еще одной станцией станет «Торговый центр».

Участок закроют на два с лишним года
Участок закроют на два с лишним года
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На участке будут вестись работы по строительству метротрама
На участке будут вестись работы по строительству метротрама
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В Челябинске с 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения автомобильного транспорта по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная. Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама. «В рамках реализации инфраструктурного проекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“ начинается активное строительство участка линии метротрамвая на проспекте Победы в границах улиц Косарева — Краснознаменная. С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная», — говорится в сообщении. Речь идет о строительстве линии «Север-Юг». Уточняется, что объезд автотранспорта будет организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту. При этом по проспекту Победы продолжат ходить трамваи в обоих направлениях. Ограничения коснутся только автомобильного транспорта. Транспортники обещают обеспечить подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы. Ограничение движения вводится на период одновременно проводимых работ, связанных с выносом коммуникаций и устройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения. Вскоре начнется переустройство ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети. Параллельно с выносом коммуникаций начинается устройство стартового котлована. Речь идет об установке ограждения, устройстве форшахты, бурокасательных свай, монтажа распорной системы крепления котлована. Строительство линии «Север — Юг» стартовало в 2023 году. Линию оснастят наземными станциями на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, проспекте Победы. Еще одной станцией станет «Торговый центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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