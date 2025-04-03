В Викулово Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 114 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Тобол и Иртыш.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 406 см. Изменение уровня воды за сутки +114 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 426 см. Изменение уровня воды +48 см», — указано на сайте сервиса.
Река Тура выросла на 19 см. На 4 апреля уровень воды составляет 14 см. В других районах за сутки произошли следующие изменения:
- в Абатском река Ишим +54 (500 см);
- в Казанском река Алабуга +17 (475 см);
- в Ялуторовске река Тобол +35 (454 см);
- в Ишиме река Ишим +57 (420 см);
- в Тобольске река Иртыш +13 (152 см);
- в Ильинке река Ишим +2 (726 см).
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