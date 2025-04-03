03 апреля 2025

Уровень воды в опасной тюменской реке за сутки вырос более чем на метр. Инфографика

В Викулово уровень воды в реке Ишим вырос на метр
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме река Ишим выросла на 57 см
В Ишиме река Ишим выросла на 57 см Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Викулово Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 114 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Тобол и Иртыш.

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 406 см. Изменение уровня воды за сутки +114 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 426 см. Изменение уровня воды +48 см», — указано на сайте сервиса.

Река Тура выросла на 19 см. На 4 апреля уровень воды составляет 14 см. В других районах за сутки произошли следующие изменения:

  • в Абатском река Ишим +54 (500 см);
  • в Казанском река Алабуга +17 (475 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +35 (454 см);
  • в Ишиме река Ишим +57 (420 см);
  • в Тобольске река Иртыш +13 (152 см);
  • в Ильинке река Ишим +2 (726 см).
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
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В Викулово Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 114 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Высший уровень воды в этом году ожидается в реках Ишим, Тобол и Иртыш. «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 406 см. Изменение уровня воды за сутки +114 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 426 см. Изменение уровня воды +48 см», — указано на сайте сервиса. Река Тура выросла на 19 см. На 4 апреля уровень воды составляет 14 см. В других районах за сутки произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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