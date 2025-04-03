03 апреля 2025

Депутат думы ХМАО признан виновным в сокрытии вида на жительство в Евросоюзе. Видео

Экс-глава «ДСК «Автобан»» Андреев из ХМАО оштрафован за сокрытие ВНЖ Италии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал депутата думы ХМАО Алексея Андреева за сокрытие вида на жительства Италии
Суд оштрафовал депутата думы ХМАО Алексея Андреева за сокрытие вида на жительства Италии Фото:

Мировой суд Мегиона признал виновным депутата думы ХМАО Алексея Андреева в сокрытии вида на жительство Италии. Журналист URA.RU, присутствовавший на заседании суда, сообщил, что Андреев оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Судья приговорил признать Андреева Алексея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласила судья Анастасия Ворошилова.

Рассмотрение дела шло с августа 2024 года. За это время членство Андреева в «Единой России» было приостановлено. Источники в партии до вынесения приговора отмечали, что если он будет обвинительным, Андреева исключат из ЕР.

Ранее URA.RU писало, что Андреев покинул пост главы ГСК «Автобан». Он остался в совете директоров.

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Мировой суд Мегиона признал виновным депутата думы ХМАО Алексея Андреева в сокрытии вида на жительство Италии. Журналист URA.RU, присутствовавший на заседании суда, сообщил, что Андреев оштрафован на 100 тысяч рублей. «Судья приговорил признать Андреева Алексея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласила судья Анастасия Ворошилова. Рассмотрение дела шло с августа 2024 года. За это время членство Андреева в «Единой России» было приостановлено. Источники в партии до вынесения приговора отмечали, что если он будет обвинительным, Андреева исключат из ЕР. Ранее URA.RU писало, что Андреев покинул пост главы ГСК «Автобан». Он остался в совете директоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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