Минцифры хочет дать IT-экспортерам отсрочку по налогу на прибыль

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Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров Фото:

Министерство цифрового развития и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривают вопрос о введении отсрочки по уплате налога на прибыль для IT-компаний, экспортирующих свои продукты. Об этом сообщает на источник на IT-рынке. Представители министерства и аппарата Григоренко подтвердили факт обсуждения возможных мер поддержки, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждают возможность введения отсрочки по уплате налога на прибыль и другие меры поддержки для IT-компаний, которые экспортируют свои продукты», — пишет РБК. Агентство ссылается на слова своего источника.

Компромиссное решение об отсрочке уплаты налога на прибыль было принято после обсуждения с представителями бизнеса. Изначально бизнес-сообщество предлагало освободить IT-экспортеров от уплаты пятипроцентного налога на прибыль. Однако в итоге было решено рассмотреть возможность предоставления отсрочки, точные параметры которой еще предстоит определить.

Ситуация с налоговыми ставками для IT-сектора в России остается предметом особого внимания государства. С 2025 года общая ставка налога на прибыль в стране повысилась с 20 до 25%, но для IT-организаций установлена пониженная ставка в 5% до 2030 года.

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Министерство цифрового развития и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривают вопрос о введении отсрочки по уплате налога на прибыль для IT-компаний, экспортирующих свои продукты. Об этом сообщает на источник на IT-рынке. Представители министерства и аппарата Григоренко подтвердили факт обсуждения возможных мер поддержки, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. «Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждают возможность введения отсрочки по уплате налога на прибыль и другие меры поддержки для IT-компаний, которые экспортируют свои продукты», — пишет РБК. Агентство ссылается на слова своего источника. Компромиссное решение об отсрочке уплаты налога на прибыль было принято после обсуждения с представителями бизнеса. Изначально бизнес-сообщество предлагало освободить IT-экспортеров от уплаты пятипроцентного налога на прибыль. Однако в итоге было решено рассмотреть возможность предоставления отсрочки, точные параметры которой еще предстоит определить. Ситуация с налоговыми ставками для IT-сектора в России остается предметом особого внимания государства. С 2025 года общая ставка налога на прибыль в стране повысилась с 20 до 25%, но для IT-организаций установлена пониженная ставка в 5% до 2030 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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