В Тюмени ребенок умер в машине скорой помощи

В Тюмени в машине скорой помощи скончалась 10-летняя девочка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают тюменские СМИ.
«Девочке неожиданно стало плохо, она стала задыхаться. Вызвали скорую. Врачи пытались провести реанимацию, но спасти девочку не смогли», — приводит данные сайт 72.ru.
Известно, что за месяц до трагедии девочка болела, проходила лечение. Врачи отмечали симптомы обычной простуды. В региональном департаменте здравоохранения факт смерти маленькой тюменки подтвердили. «Ведется следствие», — отметили в ведомстве.
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