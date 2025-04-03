03 апреля 2025

В Тюмени ребенок умер в машине скорой помощи

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Врачи не сумели реанимировать 10-летнюю пациентку
Врачи не сумели реанимировать 10-летнюю пациентку Фото:

В Тюмени в машине скорой помощи скончалась 10-летняя девочка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают тюменские СМИ.

«Девочке неожиданно стало плохо, она стала задыхаться. Вызвали скорую. Врачи пытались провести реанимацию, но спасти девочку не смогли», — приводит данные сайт 72.ru.

Известно, что за месяц до трагедии девочка болела, проходила лечение. Врачи отмечали симптомы обычной простуды. В региональном департаменте здравоохранения факт смерти маленькой тюменки подтвердили. «Ведется следствие», — отметили в ведомстве.

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В Тюмени в машине скорой помощи скончалась 10-летняя девочка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают тюменские СМИ. «Девочке неожиданно стало плохо, она стала задыхаться. Вызвали скорую. Врачи пытались провести реанимацию, но спасти девочку не смогли», — приводит данные сайт 72.ru. Известно, что за месяц до трагедии девочка болела, проходила лечение. Врачи отмечали симптомы обычной простуды. В региональном департаменте здравоохранения факт смерти маленькой тюменки подтвердили. «Ведется следствие», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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