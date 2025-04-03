03 апреля 2025

Крупнейший поставщик энергии Пермского края получил рекордную прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистая прибыль общества увеличилась на 31%
Чистая прибыль общества увеличилась на 31% Фото:

Чистая прибыль «Пермской энергосбытовой компании» («Пермэнергосбыт») за 2024 год составила 2,14 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в финансовой отчетности компании.

«ПАО „Пермэнергосбыт“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 48,61 млрд рублей, чистая прибыль — 2,14 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль общества составила 1,64 млрд рублей.

«Пермэнергосбыт» — крупнейший поставщик энергии в Пермском крае. История компании начинается в 1942 году. Предоставляет услуги по передаче показаний, оплате электричества и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае повысят тарифы на электричество. В 2025 году электричество подорожает на 12,3%. 

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Чистая прибыль «Пермской энергосбытовой компании» («Пермэнергосбыт») за 2024 год составила 2,14 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в финансовой отчетности компании. «ПАО „Пермэнергосбыт“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 48,61 млрд рублей, чистая прибыль — 2,14 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль общества составила 1,64 млрд рублей. «Пермэнергосбыт» — крупнейший поставщик энергии в Пермском крае. История компании начинается в 1942 году. Предоставляет услуги по передаче показаний, оплате электричества и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае повысят тарифы на электричество. В 2025 году электричество подорожает на 12,3%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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