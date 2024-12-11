В Пермском крае повысят тарифы на электричество в 2025 году

Минтарифов Пермского края установило единые тарифы на услуги электроэнергии на территории региона. Среднее повышение составит 12,3%, сообщает РБК Пермь со ссылкой на ведомство.
«Для городского населения тариф увеличится с 5,5 рублей за киловатт час в первом полугодии до 6,18 рублей во втором. Исключения — дома, оборудованные электроотоплением. Тариф для них увеличится до 4,57 рублей за киловатт к июлю 2025 года», — сказано в документе. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году по всей стране. Аналитики предположили, что в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%. При этом в краевом Минтарифов подчернули, что утвержден не рост тарифов, а предельно возможный рост совокупного платежа за все виды ресурсов.
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