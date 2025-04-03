03 апреля 2025

Курганский курьер украл у пенсионеров миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьер украл миллион рублей у двух пенсионеров
Курьер украл миллион рублей у двух пенсионеров Фото:

Шумихинский районный суд (Курганская область) вынес приговор курьеру, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пенсионеров. Он украл миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Судом установлено, что в январе 2024 года мужчина через переписку в чате мессенджера Telegram получил задание забрать денежные средства у двух пенсионеров в общей сумме 1 млн. рублей, которые обманутые пожилые люди должны были передать в виде помощи родственникам, пострадавшим в ДТП», — пишет ведомство. После махинации курьер перевел деньги мошенникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и 11 месяцам принудительных работ, а также назначил ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших будет выплачена компенсация материального ущерба в размере одного миллиона рублей.

В Курганской области участились случаи телефонного мошенничества, особенно среди пожилых людей. Недавно 71-летняя женщина из Кургана лишилась всех сбережений и единственной квартиры, поверив аферистам. 

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Шумихинский районный суд (Курганская область) вынес приговор курьеру, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пенсионеров. Он украл миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Судом установлено, что в январе 2024 года мужчина через переписку в чате мессенджера Telegram получил задание забрать денежные средства у двух пенсионеров в общей сумме 1 млн. рублей, которые обманутые пожилые люди должны были передать в виде помощи родственникам, пострадавшим в ДТП», — пишет ведомство. После махинации курьер перевел деньги мошенникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения. Суд приговорил мужчину к четырем годам и 11 месяцам принудительных работ, а также назначил ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших будет выплачена компенсация материального ущерба в размере одного миллиона рублей. В Курганской области участились случаи телефонного мошенничества, особенно среди пожилых людей. Недавно 71-летняя женщина из Кургана лишилась всех сбережений и единственной квартиры, поверив аферистам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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