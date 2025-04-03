Курганский курьер украл у пенсионеров миллион рублей

Шумихинский районный суд (Курганская область) вынес приговор курьеру, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пенсионеров. Он украл миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Судом установлено, что в январе 2024 года мужчина через переписку в чате мессенджера Telegram получил задание забрать денежные средства у двух пенсионеров в общей сумме 1 млн. рублей, которые обманутые пожилые люди должны были передать в виде помощи родственникам, пострадавшим в ДТП», — пишет ведомство. После махинации курьер перевел деньги мошенникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.
Суд приговорил мужчину к четырем годам и 11 месяцам принудительных работ, а также назначил ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших будет выплачена компенсация материального ущерба в размере одного миллиона рублей.
В Курганской области участились случаи телефонного мошенничества, особенно среди пожилых людей. Недавно 71-летняя женщина из Кургана лишилась всех сбережений и единственной квартиры, поверив аферистам.
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