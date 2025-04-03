03 апреля 2025

Скрывший данные о ВНЖ Италии депутат думы ХМАО не пришел на оглашение приговора

Депутат Андреев из ХМАО прогулял оглашение приговора в суде по делу о ВНЖ Италии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На оглашении приговора не было ни подсудимого депутата думы ХМАО Алексея Андреева, ни его адвокатов
На оглашении приговора не было ни подсудимого депутата думы ХМАО Алексея Андреева, ни его адвокатов Фото:

Депутат думы ХМАО Андреев не пришел на оглашение собственного приговора в мировом суде Мегиона. На заседании не было ни его самого, ни его адвокатов, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Андреева не было на оглашении приговора. Отсутствовали и оба его адвоката. Гособвинение отказалось комментировать итоги процесса. На заседании был только сотрудник фонда, которым руководит депутат, забрал бумаги и уехал», — отмечает журналист агентства.

На обжалование приговора есть 15 суток. Андреев признан виновным в сокрытии вида на жительство Италии, его оштрафовали на 100 тысяч. Рассмотрение дела шло с августа 2024 года. За это время членство Андреева в «Единой России» было приостановлено. Источники в партии до вынесения приговора отмечали, что если он будет обвинительным, Андреева исключат из ЕР.

Оперативно получить комментарий депутата на момент публикации новости не удалось. Андреев не ответил на сообщение журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Алексей Андреев признан виновным в сокрытии вида на жительство в Италии.  Он оштрафован на 100 тысяч рублей.

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Депутат думы ХМАО Андреев не пришел на оглашение собственного приговора в мировом суде Мегиона. На заседании не было ни его самого, ни его адвокатов, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Андреева не было на оглашении приговора. Отсутствовали и оба его адвоката. Гособвинение отказалось комментировать итоги процесса. На заседании был только сотрудник фонда, которым руководит депутат, забрал бумаги и уехал», — отмечает журналист агентства. На обжалование приговора есть 15 суток. Андреев признан виновным в сокрытии вида на жительство Италии, его оштрафовали на 100 тысяч. Рассмотрение дела шло с августа 2024 года. За это время членство Андреева в «Единой России» было приостановлено. Источники в партии до вынесения приговора отмечали, что если он будет обвинительным, Андреева исключат из ЕР. Оперативно получить комментарий депутата на момент публикации новости не удалось. Андреев не ответил на сообщение журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Алексей Андреев признан виновным в сокрытии вида на жительство в Италии.  Он оштрафован на 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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