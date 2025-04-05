В России хотят выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского

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Жириновскому 6 апреля 2026 года могло бы исполниться 80 лет
Жириновскому 6 апреля 2026 года могло бы исполниться 80 лет Фото:

Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с Ярославом Ниловым выступили с инициативой выпуска юбилейной монеты, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому. Соответствующий договор был отправлен председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

«В связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии ЛДПР ... , а также 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского ... , просим рассмотреть вопрос о выпуске памятной юбилейной монеты, посвященной личности Владимира Вольфовича Жириновского», — сказано в письме депутатов. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Зампред Банка России Сергей Белов в ответном письме отметил, что существуют определенные ограничения для использования ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет. В связи с этим Белов запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.

В ГД подчеркнули, что информация, предоставленная ЦБ, будет передана Анастасии Боцан-Харченко, дочери Жириновского. Она руководит Фондом Жириновского и является членом организационного комитета, который занимается подготовкой к празднованию юбилея Жириновского.

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Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с Ярославом Ниловым выступили с инициативой выпуска юбилейной монеты, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому. Соответствующий договор был отправлен председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. «В связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии ЛДПР ... , а также 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского ... , просим рассмотреть вопрос о выпуске памятной юбилейной монеты, посвященной личности Владимира Вольфовича Жириновского», — сказано в письме депутатов. Документ есть в распоряжении URA.RU. Зампред Банка России Сергей Белов в ответном письме отметил, что существуют определенные ограничения для использования ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет. В связи с этим Белов запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика. В ГД подчеркнули, что информация, предоставленная ЦБ, будет передана Анастасии Боцан-Харченко, дочери Жириновского. Она руководит Фондом Жириновского и является членом организационного комитета, который занимается подготовкой к празднованию юбилея Жириновского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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