В России хотят выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского

Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с Ярославом Ниловым выступили с инициативой выпуска юбилейной монеты, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому. Соответствующий договор был отправлен председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.
«В связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии ЛДПР ... , а также 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского ... , просим рассмотреть вопрос о выпуске памятной юбилейной монеты, посвященной личности Владимира Вольфовича Жириновского», — сказано в письме депутатов. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Зампред Банка России Сергей Белов в ответном письме отметил, что существуют определенные ограничения для использования ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет. В связи с этим Белов запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.
В ГД подчеркнули, что информация, предоставленная ЦБ, будет передана Анастасии Боцан-Харченко, дочери Жириновского. Она руководит Фондом Жириновского и является членом организационного комитета, который занимается подготовкой к празднованию юбилея Жириновского.
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