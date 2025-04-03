В Перми директора молокозавода, получившего рекордную прибыль, подозревают в неуплате налогов

В Перми руководство молкомбината подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей. Уголовное дело возбуждено следственными органами управления Следкома РФ, информирует пресс-служба ведомства. По информации СМИ, речь идет о директоре ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергее Хазове.
«В Перми директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело по статье „Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере“ (п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ) возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю», — сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
Следствие установило, что в период с 1 января по 31 марта и с 1 июля по 31 декабря 2020 года Хазов уклонился от уплаты НДС на сумму более 339 миллионов рублей. Преступление выявлено УФСБ России по Пермскому краю при участии налогового службы. Получить комментарий Хазова URA.RU не удалось, на звонок по номеру телефона, указанному на сайте молкомбината, никто не ответил.
В 2024 году «ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“» получило рекордную прибыль — 4,1 млрд рублей. Это вдвое больше прибыли, полученной коммерческой организацией годом ранее.
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