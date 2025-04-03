В ХМАО суды признали виновными жительниц за контрабанду таблеток для похудения

Жительницы Сургута и Югорска получили условные сроки за капсулы для похудения, которые заказали из-за границы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«По фактам контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Тюменской таможни были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Судебные органы вынесли женщинам аналогичные приговоры: три года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Упаковки с запрещенным веществом подлежат уничтожению», — сообщили агентству в ведомстве.
Жительницу Югорска задержали во время получения посылки. Она заказала из-за границы 120 капсул для похудения и 60 упаковок диетического кофе. Сургутянка купила 153 капсулы. Эксперты выявили в их составе сильнодействующее вещество сибутрамин, который запрещен на территории России.
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