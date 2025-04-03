03 апреля 2025

Птицы сломали двигатель самолета «Уральских авиалиний» прямо во время полета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту находилось порядка 100 человек
На борту находилось порядка 100 человек Фото:

Птицы попали в двигатель самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Екатеринбурга во Владивосток, что привело к повреждению техники. Части пернатых обнаружили при посадке сперва на стойке шасси, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«При выполнении послеполетного осмотра воздушного судна Airbus A320neo, выполнявшего рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург — Владивосток, обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей», — пояснили в компании.

Для устранения неполадок из Екатеринбурга во Владивосток вылетели специалисты с оборудованием. В связи с этим задержан обратный рейс U6-572, пассажиры которого временно размещены в гостиницах с предоставлением питания и напитков. Вылет запланирован 5 апреля в 12:35 по местному времени.

Труп птицы обнаружили во время послеполетного осмотра самолета
Труп птицы обнаружили во время послеполетного осмотра самолета
Фото:
Во Владивосток вылетели специалисты для починки двигателя
Во Владивосток вылетели специалисты для починки двигателя
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Птицы попали в двигатель самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Екатеринбурга во Владивосток, что привело к повреждению техники. Части пернатых обнаружили при посадке сперва на стойке шасси, рассказали в пресс-службе перевозчика. «При выполнении послеполетного осмотра воздушного судна Airbus A320neo, выполнявшего рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург — Владивосток, обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей», — пояснили в компании. Для устранения неполадок из Екатеринбурга во Владивосток вылетели специалисты с оборудованием. В связи с этим задержан обратный рейс U6-572, пассажиры которого временно размещены в гостиницах с предоставлением питания и напитков. Вылет запланирован 5 апреля в 12:35 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...