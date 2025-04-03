Птицы попали в двигатель самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Екатеринбурга во Владивосток, что привело к повреждению техники. Части пернатых обнаружили при посадке сперва на стойке шасси, рассказали в пресс-службе перевозчика.
«При выполнении послеполетного осмотра воздушного судна Airbus A320neo, выполнявшего рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург — Владивосток, обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей», — пояснили в компании.
Для устранения неполадок из Екатеринбурга во Владивосток вылетели специалисты с оборудованием. В связи с этим задержан обратный рейс U6-572, пассажиры которого временно размещены в гостиницах с предоставлением питания и напитков. Вылет запланирован 5 апреля в 12:35 по местному времени.
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